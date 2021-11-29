Рятувальникам про це повідомили о 13:43. Вони негайно виїхали на вулицю Криворізьку, де трапилася пожежа.

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Рятувальники гасять вантажівку в Дніпрі / Фото ДСНС

Займання виникло в кабіні

На момент прибуття співробітників ДСНС, полум'я охопило 3 квадратних метри. Його повністю загасили о 14 годині. На щастя, ніхто внаслідок інциденту не постраждав.

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За словами рятувальників, займання виникло в кабіні вантажного автомобіля під час тимчасової зупинки. Вогонь охопив моторний відсік транспортного засобу та міг перекинутись на вантажний відділ.

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Інше загоряння вантажівки

6 листопада на Черкащині сталася моторошна аварія. Там вантажівка жорстко зіткнулася з легковиком. Після цього вантажний автомобіль спалахнув і практично повністю згорів.

Внаслідок ДТП загинули одразу 3 людей. Правоохоронці почали не лише встановлювати обставини, а й намагатися знайти очевидців події.