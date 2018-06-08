Вантажівка "Укрпошти" спалахнула в центрі Чернівців: з'явились фото і відео

Вранці 8 червня у Чернівцях горів вантажний автомобіль "Укрпошти".

Як повідомляють очевидці у соцмережах, зайнялась кабіна вантажівки, що була припаркована на вулиці Гагаріна.

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Постраждалих, на щастя, немає, проте стовп полум'я був помітний далеко від місця пожежі.

На фото, опублікованими очевидцями, видно, що пожежникам вдалось загасити вогонь – далі ніж кабіна водія він не поширився.

Дивіться відео пожежі з вантажівкою "Укрпошти" у Чернівцях: