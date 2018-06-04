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У Рівному "через помсту" спалили авто волонтера: опубліковані фото

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У Рівному у понеділок вночі, 4 червня, згорів вщент автомобіль Land Rover Freelander волонтера Романа Коваля, яким чоловік побував у гарячих точках на Донбасі.

Про це повідомляє сам волонтер на своїй сторінці у Facebook.

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Вночі спалили мій автомобіль. Це помста за громадську, політичну і військову діяльність . Думаєте, що залякали? Помиляєтеся! Боротьба продовжується! PS. Цей автомобіль побував зі мною в найгарячіших точках фронту від станиці Луганської до Широкино. Сотні разів на війні під обстрілами і в часи спокою. А згинув тут в мирному Рівному! Ось якось так,
– написав Роман Коваль.

Водночас, у поліції повідомили, що окрім машини волонтера, було пошкоджено ще автомобіль "Volkswagen Polo" зареєстрований на лізингову компанію, який був припаркований неподалік.

"За попередньою інформацією причиною загоряння транспортних засобів є підпал, однак остаточну причину встановить експертиза", – додали правоохоронці.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

 

Теги: Новини України Авто Кримінальні новини Волонтери Пожежа Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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