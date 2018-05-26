13:22
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, 25 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Вночі в Ужгороді спалили автомобіль прокурора

355 Читать новость на русском
Ужгород: внаслідок підпалу вщент згоріло авто прокурора
Ужгород: внаслідок підпалу вщент згоріло авто прокурора / mukachevo.net

Вночі у суботу, 26 травня, правоохоронці отримали повідомлення про пожежу на вулиці Джамбула. На подвір'ї будинку горіло авто.

Про це повідомив mukachevo.net.

Читайте також: Підпал авто у центрі Києва: постраждала пов'язує з помстою ОСББ

За інформацією ЗМІ, авто належало місцевому прокурору Івану Демянчуку. Слідчо-оперативна група постановила, що горів автомобіль Mitsubishi Grandis. 

Дивіться відео: Підпал автівки прокурора

Відділення ужгородської поліції відкрило провадження за ч.2 статті 194 КК (Умисне знищення або пошкодження майна).

Зібрані з місця події зразки відправлено на експертизу.

Нагадаємо, 22 травня на Закарпатті загорілась електричка з пасажирами. Електропотяг курсував за маршрутом Королеве – Батьово.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Ужгород Пожежа Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук