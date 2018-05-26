Вночі в Ужгороді спалили автомобіль прокурора
Вночі у суботу, 26 травня, правоохоронці отримали повідомлення про пожежу на вулиці Джамбула. На подвір'ї будинку горіло авто.
Про це повідомив mukachevo.net.
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За інформацією ЗМІ, авто належало місцевому прокурору Івану Демянчуку. Слідчо-оперативна група постановила, що горів автомобіль Mitsubishi Grandis.
Дивіться відео: Підпал автівки прокурора
Відділення ужгородської поліції відкрило провадження за ч.2 статті 194 КК (Умисне знищення або пошкодження майна).
Зібрані з місця події зразки відправлено на експертизу.
Нагадаємо, 22 травня на Закарпатті загорілась електричка з пасажирами. Електропотяг курсував за маршрутом Королеве – Батьово.
Джерело: 24 Канал
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