Ночью в Ужгороде сожгли автомобиль прокурора
Ночью в субботу, 26 мая, правоохранители получили сообщение о пожаре на улице Джамбула. Во дворе дома горел автомобиль.
Об этом сообщает mukachevo.net.
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По информации СМИ, авто принадлежало местному прокурору Ивану Демянчуку. Следственно-оперативная группа установила, что горел автомобиль Mitsubishi Grandis.
Смотрите видео: Поджог машины прокурора
Отделение ужгородской полиции открыло производство по ч.2 статьи 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Собранные с места происшествия образцы отправлены на экспертизу.
Напомним, 22 мая на Закарпатье загорелась электричка с пассажирами. Электропоезд курсировал по маршруту Королево – Батево.
Источник: 24 Канал
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