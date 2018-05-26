Ночью в Ужгороде сожгли автомобиль прокурора

Напомним, 22 мая на Закарпатье загорелась электричка с пассажирами. Электропоезд курсировал по маршруту Королево – Батево.

Собранные с места происшествия образцы отправлены на экспертизу.

Отделение ужгородской полиции открыло производство по ч.2 статьи 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По информации СМИ, авто принадлежало местному прокурору Ивану Демянчуку. Следственно-оперативная группа установила, что горел автомобиль Mitsubishi Grandis.

Об этом сообщает mukachevo.net .

Ночью в субботу, 26 мая, правоохранители получили сообщение о пожаре на улице Джамбула. Во дворе дома горел автомобиль.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter