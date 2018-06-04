В Ровно "из мести" сожгли авто волонтера: опубликованы фото

В Ровно в понедельник ночью, 4 июня, сгорел дотла автомобиль Land Rover Freelander волонтера Романа Коваля, которым мужчина побывал в горячих точках на Донбассе.

Об этом сообщает сам волонтер на своей странице в Facebook.

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Ночью сожгли мой автомобиль. Это месть за общественную, политическую и военную деятельность. Думаете, что запугали? Ошибаетесь! Борьба продолжается! PS. Этот автомобиль побывал со мной в горячих точкох фронта от станицы Луганской до Широкино. Сотни раз на войне под обстрелами и во времена покоя. А погиб здесь, в мирном Ровно! Вот как-то так,

– написал Роман Коваль.

Вместе с тем, в полиции сообщили, что кроме машины волонтера, был поврежден автомобиль "Volkswagen Polo", зарегистрированный на лизинговую компанию, который был прапаркований неподалеку.

"По предварительной информации, причиной возгорания транспортных средств является поджог, однако окончательную причину установит экспертиза", – добавили правоохранители.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества). Правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.