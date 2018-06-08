Грузовик "Укрпочты" вспыхнул в центре Черновцов: появились фото и видео
Утром 8 июня в Черновцах горел грузовой автомобиль "Укрпочты".
Как сообщают очевидцы в соцсетях, загорелась кабина грузовика, которая была припаркована на улице Гагарина.
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Пострадавших, к счастью, нет, однако столб пламени был виден далеко от места пожара.
На фото, опубликованным очевидцами, видно, что пожарным удалось потушить огонь – дальше чем кабина водителя он не распространился.
Смотрите видео пожара с грузовиком "Укрпочты" в Черновцах:
Источник: 24 Канал
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