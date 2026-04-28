У Києві прогриміли вибухи: є пошкодження будівлі, уламки дрона впали на території цвинтаря

Ворожі безпілотники взяли курс на столицю. Посеред дня 28 квітня у Києві прогриміли вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на столицю?

Близько 14:06 Повітряні сили попереджали про рух російських БпЛА в напрямку Києва. Так, райони столиці поступово ставали "червоними".

Звуки вибухів у місті чули близько 14:18. Мер Києва Віталій Кличко інформував про роботу ППО на Оболоні.

Це підтвердив також і начальник місцевої ОВА Тимур Ткаченко. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою через загрозу ворожих дронів у небі над столицею.

Згодом в МВА уточнили, що в Шевченківському районі міста пошкоджено дах недобудови, також повідомляється про пожежу.

За даними Кличка, через падіння уламків сталося також зіткнення двох автівок на одній із вулиць Шевченківського району. Там постраждала людина, її ушпиталили.

Внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка,

– написав мер міста.

Окрім того, у Солом'янському районі Києва уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Росія нарощує інтенсивність атак, зокрема вдень: про що це свідчить?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга нещодавно заявив, що країна-агресорка планує наростити інтенсивність масованих ударів по Україні до семи на місяць. За словами військового експерта Анатолія Храпчинського, головна мета цих атак – виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Важливо! Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, наголосив, що сусідні держави не мають змоги перехоплювати російські повітряні цілі над Україною через низку технічних і правових обмежень. Щоб збивати дрони чи ракети, їхні системи ППО повинні заходити в український повітряний простір – без фактичного перетину кордону це неможливо.

Що відомо про наслідки нічної атаки?

Російські війська атакували Конотоп, через що зазнали пошкоджень житлові будинки, адміністративні споруди, лікарня та трамвайна інфраструктура, також частина міста залишилася без електропостачання. Відомо й про п'ятьох постраждалих працівників одного з місцевих підприємств.

Під обстрілом опинився і Кривий Ріг – там пошкоджено об'єкти інфраструктури. Крім того, російські війська атакували інші населені пункти Дніпропетровської області, зокрема Нікополь та прилеглі громади: пошкоджено приватні будинки, є поранені.

У Запоріжжі внаслідок ударів теж є постраждалі, зафіксовано руйнування житлової забудови.

Загалом же, за даними Повітряних сил, країна-агресорка протягом ночі запустила по Україні 123 ударні безпілотники, частину з яких більшість збила або подавила протиповітряна оборона. При цьому зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях.