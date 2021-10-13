У Києві на проспекті Перемоги водій скоїв ДТП та зупинив рух тролейбусів

Надзвичайна подія сталася неподалік від метро "Шулявська" у Києві вдень 13 жовтня. Власник Kia Soul порушив правила дорожнього руху та в'їхав у тролейбус.

Внаслідок аварії на досить довгий час зупинився рух тролейбусів проспектом Перемоги. На громадській смузі поруч з місцем ДТП зібралися кілька тролейбусів, які фізично не могли об'їхати пошкоджений транспорт.

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На щастя, через аварію ніхто не постраждав. Втім, тисячі жителів Києва вимушено терпіли незручності.

Повертав з другої смуги



Черга з тролейбусів через аварію на проспекті Перемоги / Фото dtp.kiev.ua

На місці події працювали патрульні поліцейські. Вони задокументували всі обставини ДТП та склали протокол щодо власника Kia.

За попередніми даними, водій легковика вирішив повернути у двори з другої смуги та не подивився на тролейбус, який їхав виділеною для громадського транспорту смугою.

Внаслідок зіткнення у Kia відірвався передній бампер. Тролейбус серйозно не постраждав.



Kia влетіла у тролейбус через порушення водія / Фото dtp.kiev.ua

Пасажирам довелося вийти з тролейбуса та скористатися маршрутками або пересісти на метро.

Якщо власника автівки визнають винним у скоєнні ДТП, йому загрожує 340 гривень штрафу або позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.