У Києві на проспекті Перемоги водій скоїв ДТП та зупинив рух тролейбусів
Джерело:dtp.kiev.ua
Надзвичайна подія сталася неподалік від метро "Шулявська" у Києві вдень 13 жовтня. Власник Kia Soul порушив правила дорожнього руху та в'їхав у тролейбус.
Внаслідок аварії на досить довгий час зупинився рух тролейбусів проспектом Перемоги. На громадській смузі поруч з місцем ДТП зібралися кілька тролейбусів, які фізично не могли об'їхати пошкоджений транспорт.
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На щастя, через аварію ніхто не постраждав. Втім, тисячі жителів Києва вимушено терпіли незручності.
Повертав з другої смуги
Черга з тролейбусів через аварію на проспекті Перемоги / Фото dtp.kiev.ua
- На місці події працювали патрульні поліцейські. Вони задокументували всі обставини ДТП та склали протокол щодо власника Kia.
- За попередніми даними, водій легковика вирішив повернути у двори з другої смуги та не подивився на тролейбус, який їхав виділеною для громадського транспорту смугою.
- Внаслідок зіткнення у Kia відірвався передній бампер. Тролейбус серйозно не постраждав.
Kia влетіла у тролейбус через порушення водія / Фото dtp.kiev.ua
Пасажирам довелося вийти з тролейбуса та скористатися маршрутками або пересісти на метро.
Якщо власника автівки визнають винним у скоєнні ДТП, йому загрожує 340 гривень штрафу або позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.