В результате аварии на довольно долгое время остановилось движение троллейбусов по проспекту Победы. На общественной полосе рядом с местом ДТП собрались несколько троллейбусов, которые физически не могли объехать поврежденный транспорт.

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К счастью, в аварии никто не пострадал. Впрочем, тысячи жителей Киева вынужденно терпели неудобства.

Поворачивал со второй полосы



Очередь из троллейбусов из-за аварии на проспекте Победы / Фото dtp.kiev.ua

На месте происшествия работали патрульные полицейские. Они задокументировали все обстоятельства ДТП и составили протокол в отношении владельца Kia.

По предварительным данным, водитель легковушки решил повернуть во дворы со второй полосы и не посмотрел на троллейбус, который ехал по выделенной для общественного транспорта полосе.

В результате столкновения у Kia оторвался передний бампер. Троллейбус серьезно не пострадал.



Kia влетела в троллейбус из-за нарушения водителя / Фото dtp.kiev.ua

Пассажирам пришлось выйти из троллейбуса и воспользоваться маршрутками или пересесть на метро.

Если владельца машины признают виновным в совершении ДТП, ему грозит 340 гривен штрафа или лишение прав на срок от 6 месяцев до года.