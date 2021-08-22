У Києві проведуть фінальну репетицію військового параду: які вулиці перекриють

22 серпня 2021 , 11:02
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Джерело:

КМДА

Фінальна репетиція військового параду до Дня Незалежності відбудеться у столиці 2 серпня. Через це у Києві перекриють рух транспорту.

Розпочнуть обмежувати рух транспорту у місті з 15.30, на частині вулиць його відновлять о 18:00, на інших – вже після півночі.

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З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях:

  • Академіка Туполєва,
  • Маршала Рибалка,
  • В'ячеслава Чорновола,
  • Старовокзальній,
  • Жилянській,
  • Антоновича,
  • проспекті Перемоги.

З 15:30 до закінчення заходів (приблизно до 01:15) перекриють рух на вулицях:

  • Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до вулиці Хрещатик),
  • Хрещатик, Михайлівській (на ділянці від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності),
  • Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулка),
  • Петрівській Алеї,
  • Парковій дорозі,
  • Володимирському узвозі,
  • Боричевому узвозі,
  • Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
  • Богдана Хмельницького (від Хрещатика до вулиці Володимирської).

З 19:00 до закінчення заходів (приблизно до 01:15) обмеження руху на вулицях:

  • Нижній Вал,
  • Глибочицькій,
  • Глибочицькому проїзді,
  • В'ячеслава Чорновола,
  • Старовокзальній,
  • Жилянській,
  • Антоновича,
  • проспекті Перемоги.


У Києві 22 серпня перекриють рух транспорту / Схема КМДА

Довідка. Військовий парад Збройних сил України з нагоди 30-річчя Незалежності пройде центральною вулицею Києва 24 серпня. Крім того, пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів. Святкові заходи відбудуться і на Дніпрі.
Автор: Наталія Пристанська