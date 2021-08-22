Розпочнуть обмежувати рух транспорту у місті з 15.30, на частині вулиць його відновлять о 18:00, на інших – вже після півночі.

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З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях:

Академіка Туполєва,

Маршала Рибалка,

В'ячеслава Чорновола,

Старовокзальній,

Жилянській,

Антоновича,

проспекті Перемоги.

З 15:30 до закінчення заходів (приблизно до 01:15) перекриють рух на вулицях:

Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до вулиці Хрещатик),

Хрещатик, Михайлівській (на ділянці від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності),

Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулка),

Петрівській Алеї,

Парковій дорозі,

Володимирському узвозі,

Боричевому узвозі,

Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),

Богдана Хмельницького (від Хрещатика до вулиці Володимирської).

З 19:00 до закінчення заходів (приблизно до 01:15) обмеження руху на вулицях:

Нижній Вал,

Глибочицькій,

Глибочицькому проїзді,

В'ячеслава Чорновола,

Старовокзальній,

Жилянській,

Антоновича,

проспекті Перемоги.



У Києві 22 серпня перекриють рух транспорту / Схема КМДА

Довідка. Військовий парад Збройних сил України з нагоди 30-річчя Незалежності пройде центральною вулицею Києва 24 серпня. Крім того, пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів. Святкові заходи відбудуться і на Дніпрі.