Розпочнуть обмежувати рух транспорту у місті з 15.30, на частині вулиць його відновлять о 18:00, на інших – вже після півночі.
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З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях:
- Академіка Туполєва,
- Маршала Рибалка,
- В'ячеслава Чорновола,
- Старовокзальній,
- Жилянській,
- Антоновича,
- проспекті Перемоги.
З 15:30 до закінчення заходів (приблизно до 01:15) перекриють рух на вулицях:
- Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до вулиці Хрещатик),
- Хрещатик, Михайлівській (на ділянці від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності),
- Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулка),
- Петрівській Алеї,
- Парковій дорозі,
- Володимирському узвозі,
- Боричевому узвозі,
- Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
- Богдана Хмельницького (від Хрещатика до вулиці Володимирської).
З 19:00 до закінчення заходів (приблизно до 01:15) обмеження руху на вулицях:
- Нижній Вал,
- Глибочицькій,
- Глибочицькому проїзді,
- В'ячеслава Чорновола,
- Старовокзальній,
- Жилянській,
- Антоновича,
- проспекті Перемоги.