Начнут ограничивать движение транспорта в городе с 15:30, на части улиц его восстановят в 18:00, на других – уже после полуночи.
Читайте также Как будет работать метро в Киеве в День Независимости 24 августа
С 15:30 до 18: 00 временно ограничат движение транспорта на улицах:
- Академика Туполева,
- Маршала Рыбалко,
- Вячеслава Черновила,
- Старовокзальной,
- Жилянской,
- Антоновича,
- проспекте Победы.
С 15:30 до окончания мероприятий (примерно до 01:15) перекроют движение на улицах:
- Большой Васильковской (на участке от Лыбедской площади до улицы Крещатик),
- Крещатик, Михайловской (на участке от улицы Владимирской до Майдана Независимости),
- Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка),
- Петровской Аллее,
- Парковой дороге,
- Владимирском спуске,
- Боричевом спуске,
- Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
- Богдана Хмельницкого (от Крещатика до улицы Владимирской).
С 19:00 до окончания мероприятий (примерно до 01: 15) ограничение движения на улицах:
- Нижний Вал,
- Глубочицкой,
- Глибочицком проезде,
- Вячеслава Черновила,
- Старовокзальной,
- Жилянской,
- Антоновича,
- проспекте Победы.
В Киеве 22 августа перекроют движение транспорта / Схема КГГА