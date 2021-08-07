Зі стріляниною та вибухами: у Києві проведуть масштабні навчання

У Києві протягом кількох днів проходитимуть збори військовозобов'язаних та резервістів територіальної оборони. Під час навчань використовуватимуть холості набої та навчальні вибухові пристрої.

За даними адміністрації Шевченківського району Києва, почнуться заходи 7 серпня, а закінчаться – 13. За 6 днів резервісти відпрацюють дії з оборони столиці.

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Вибухи та постріли жителі міста можуть чути з 10 по 12 серпня. Саме тоді організатори навчань планують використовувати навчальні набої та вибухівку.

Де у Києві проводитимуть навчання

Як зазначили посадовці, навчальні заходи відбуватимуться у 6 місцях столиці:

на вулиці Великій окружній навпроти ЖК "Міністерський" виконуватимуть бойові завдання щодо оборони Києва;

на проспекті Повітрофлотському, 41 біля Солом’янської райдержадміністрації резервісти тренуватимуться підтримувати правопорядок і безпеку у місцях скупчення населення, а також забезпечуватимуть охорону для функціонування органів державної влади;

на ТЕЦ-5 на вулиці Промисловій, 4 бійці навчатимуться охороняти критично важливі об’єкти та комунікації;

у малій залі Голосіївської райдержадміністрації розгортатимуть штаб районної територіальної оборони та основний командний пункт окремої бригади територіальної оборони Києва;

у спортивній залі Солом'янської РДА розгортатимуть штаб районної територіальної оборони та працюватиме командно-спостережний пункт окремого батальйону територіальної оборони столиці.

Всі полігони під час навчань будуть оточені правоохоронцями. То ж, громадян просять не лякатися та зберігати спокій, а також з розумінням ставитися до необхідності проведення подібних заходів.