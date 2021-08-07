По данным администрации Шевченковского района Киева, начнутся мероприятия 7 августа, а закончатся – 13. За 6 дней резервисты отработают действия по обороне столицы.

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Взрывы и выстрелы жители города могут слышать с 10 по 12 августа. Именно тогда организаторы учений планируют использовать учебные патроны и взрывчатку.

Где в Киеве будут проводить учения

Как отметили чиновники, учебные мероприятия будут проходить в 6 местах столицы:

на улице Большой окружной напротив ЖК "Министерский" будут выполнять боевые задачи по обороне Киева;

на проспекте Воздухофлотском, 41 возле Соломенской райгосадминистрации резервисты будут тренироваться поддерживать правопорядок и безопасность в местах скопления населения, а также обеспечивать охрану для функционирования органов государственной власти;

на ТЭЦ-5 на улице Промышленной, 4 бойцы будут учиться охранять критически важные объекты и коммуникации;

в малом зале Голосеевской райгосадминистрации будут разворачивать штаб районной территориальной обороны и основной командный пункт отдельной бригады территориальной обороны Киева;

в спортивном зале Соломенской РГА будут разворачивать штаб районной территориальной обороны и будет работать командно-наблюдательный пункт отдельного батальона территориальной обороны столицы.

Все полигоны во время учений будут окружены правоохранителями. Так, граждан просят не пугаться и сохранять спокойствие, а также с пониманием относиться к необходимости проведения подобных мероприятий.