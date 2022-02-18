У Києві п'яний чоловік кидався на поліцію та обіцяв підірвати будинок

Досить бурхливою видалася ніч на 18 лютого для мешканців будинка на вулиці Василенка, 1 у Києві. 54-річний чоловік напідпитку ледве не влаштував серйозну пожежу та чинив опір поліцейським.

Як розповідають сусіди 54-річного чоловіка, скарги на нього почали надходити кілька років тому, як тільки він припинив працювати. У ніч на 18 лютого ускладнення в стані киянина сталися на очах його сестри.

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Коли чоловік почав кидатися на жінку, вона викликала поліцію.

Погрожував поліцейським ножами, відкрив газ та розводив багаття



Знешкодив зловмисника один екіпаж патрульних / Фото "Києва оперативного"

Коли патрульні прибули на місце події, порушник спокою вирішив не впускати їх до квартири.

Чоловік погрожував поліцейським ножами, а згодом – відкрив газ та збирався підпалити житло.

Правоохоронці викликали газову службу та спеціальну бригаду швидкої для хворих на психічні розлади.

Оскільки існувала неабияка загроза вибуху та пожежі, поліцейські все ж таки пішли на затримання зловмисника, а газовики перекрили подачу газу до помешкання. У цей час всередині квартири вже горіло багаття.



На місці перебувала спеціалізована бригада медиків / Фото "Києва оперативного"

Свідки кажуть, що причетна сестра

Вже після того, як ситуація стала контрольованою, медики здивували всіх присутніх рішення не відправляти чоловіка на примусове лікування. Крім того, сусіди 54-річного киянина кажуть, що такий його стан спровокувала сестра, яка нібито дає йому якісь пігулки.



Небезпечного для оточення чоловіка вирішили не лікувати / Фото "Києва оперативного"

У поєднання з алкоголем у чоловіка буцімто й стаються проблеми з психікою. Причиною подібних вчинків жінки люди називають бажання отримати квартиру брата.