Поліцейські повідомили, що спецоперацію на Закарпатті з пошуку зловмисників-втікачів, вдалося успішно завершити.

До теми Напали на охорону: двоє підозрюваних втекли з СІЗО на Закарпатті

Зловмисників вдалося затримати

У результаті проведеної спецоперації оперативники карного розшуку поліції Закарпаття затримали зловмисників. Наразі з ними проводять першочергові слідчі дії.



Зловмисників затримали / Фото Нацполіції

Подію кваліфікували за статтею про втечу з-під варти, вчинену за попередньою змовою групою людей, із застосуванням насильства чи погрозою його застосування.

Окрім цього, в головному управлінні поліції в Закарпатській області проводять службову перевірку щодо дій правоохоронців, які несли службу тієї ночі. Всі зібрані матеріали передадуть у Державне бюро розслідувань для надання правової оцінки.



Спецоперацію успішно завершили / Фото Нацполіції

Двоє чоловіків втекли зі СІЗО: що відомо

Приблизно о 00:30 16 лютого двоє зловмисників втекли з ізолятора тимчасового тримання на Закарпатті. Одного з фігурантів підозрюють у збуті наркотиків, інший причетний до розбійного нападу.

Зловмисники напали на чергового та конвоїра, після чого втекли у невідомому напрямку. Один із правоохоронців у результаті опинився в лікарні.

Після цього за тривогою підняли весь особовий склад поліції, на пошуки втікачів орієнтували всі поліцейські наряди в регіоні.

Зверніть увагу! В Одесі наприкінці 2021 року з СІЗО намагався втекти чоловік. Його побачив охоронець і зробив попереджувальний постріл. Проте в'язень на це не реагував. Після цього правоохоронець поранив зловмисника в ногу. Ув'язнений відбуває покарання за наркозлочини.

Зловмисників, які на Закарпатті втекли з-під варти, затримали: дивіться відео