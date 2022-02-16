Інцидент трапився 16 лютого приблизно о 00:30 ночі. Обоє ув'язнених є жителями Виноградова.

До теми Убивство в кріслі стоматолога: на Прикарпатті поліція шукає злочинця

У чому обвинувачували втікачів

Чоловікам по 29 років. Це Владислав Танчинець та Анатолій Спіров. За інформацією видання ZAXID.NET, одного з них затримали за підозрою у збуті наркотиків, іншого – за розбійний напад.

Шукають втікачів майже всі наряди поліції регіону. Крім цього, залучили оперативні підрозділи.

Важливо! Поліція просить повідомити про знаходження злочинців за номером 102. Зробити це можна анонімно.

Ще один випадок втечі з СІЗО