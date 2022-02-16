Инцидент произошел 16 февраля около 00:30 ночи. Оба заключенных являются жителями Виноградова.

К теме Убийство в кресле стоматолога: на Прикарпатье полиция ищет преступника

В чем обвиняли беглецов

Мужчинам по 29 лет. Это Владислав Танчинец и Анатолий Спиров. По информации издания ZAXID.NET, один из них был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, другой – за разбойное нападение.

Ищут беглецов почти все наряды полиции региона. Кроме того, привлекли оперативные подразделения.

Важно! Полиция просит сообщить о нахождении преступников по номеру 102. Сделать это можно анонимно.

Еще один случай побега из СИЗО