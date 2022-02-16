Инцидент произошел 16 февраля около 00:30 ночи. Оба заключенных являются жителями Виноградова.
К теме Убийство в кресле стоматолога: на Прикарпатье полиция ищет преступника
В чем обвиняли беглецов
Мужчинам по 29 лет. Это Владислав Танчинец и Анатолий Спиров. По информации издания ZAXID.NET, один из них был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, другой – за разбойное нападение.
Ищут беглецов почти все наряды полиции региона. Кроме того, привлекли оперативные подразделения.
Еще один случай побега из СИЗО
- В Одессе в конце 2021 года из СИЗО пытался сбежать мужчина. Его увидел охранник и произвел предупредительный выстрел. Однако заключенный на это не отреагировал.
- После этого полицейский ранил злоумышленника в ногу. Заключенный родом из Харьковской области. Он отбывал наказание за наркопреступления.