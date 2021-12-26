Після дій постового втікач не зупинявся. Тоді правоохоронець вистрілив у бік зловмисника і поранив його у ногу. Злочинця відвезли у лікарню.

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Поліцейські розслідують факт замаху на втечу зі слідчого ізолятора 34-річного уродженця Харківщини. Він перебував під вартою за підозрою у скоєнні наркозлочину,

– повідомляє поліція.

Утікачу загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Також розпочали службове розслідування, щоб надати правову оцінку діям постового. Співробітники Державного бюро розслідувань Одеської області внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про перевищення влади або службових повноважень.

Схожий випадок у СІЗО Одеси

Влітку у Малиновському районі Одеси знайшли та затримали Сергія Кутафіна. Він напередодні втік із СІЗО. Зазначали, що це трапилось під час прогулянки.

Раніше зловмисника засудили за крадіжку, однак зараз йому світить ще одна стаття.

Правоохоронці знайшли чоловіка, коли він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої.

Тоді, окрім покарання за крадіжку, його мали судити за втечу з-під варти. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

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