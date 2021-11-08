У Києві п'яний чоловік намагався перебігти 8 смуг, але загинув: моторошне відео 18+
Джерело:dtp.kiev.ua
Смертельна аварія сталася на проспекті Перемоги неподалік від метро "Житомирська" у Києві ввечері 7 листопада. Пішохід у темному одягу намагався перебігти ділянку дороги з вкрай жвавим рухом.
У найшвідкісній, лівій смузі, чоловіка збив елітний Mercedes. Водій позашляховика їхав на чималій швидкості та не мав змоги зреагувати на появу пішохода.
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Внаслідок збиття порушник правил дорожнього руху загинув на місці події.
Перехід був зовсім поруч
- ДТП сталася близько 18:30 7 листопада навпроти станції метро "Житомирська" на проспекті Перемоги.
- Нетверезий чоловік у темному одязі та капцях намагався перебігти дорогу, хоча підземний перехід був від нього у кількох метрах.
- Чому чоловік вирішив бігти, невідомо. Однак закінчилося все для нього смертю.
- На місці події працювали медики швидкої, але допомогти постраждалому вони не могли нічим.
Як стверджують кияни, у місці аварії зазвичай машини їздять зі швидкістю 80 – 90 кілометрів на годину, що дорівнює приблизно 22 метрам на секунду. При цьому гальмівний шлях машини на мокрій дорозі сягає десь 80 метрів. Побачити ж пішохода у темному в таку пору доби водій міг метрів за 20 – 30.
За фактом смертельної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.
Дивіться відео з місця смертельної аварії у Києві: