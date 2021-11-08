У найшвідкісній, лівій смузі, чоловіка збив елітний Mercedes. Водій позашляховика їхав на чималій швидкості та не мав змоги зреагувати на появу пішохода.

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Внаслідок збиття порушник правил дорожнього руху загинув на місці події.

Перехід був зовсім поруч

ДТП сталася близько 18:30 7 листопада навпроти станції метро "Житомирська" на проспекті Перемоги.

Нетверезий чоловік у темному одязі та капцях намагався перебігти дорогу, хоча підземний перехід був від нього у кількох метрах.

Чому чоловік вирішив бігти, невідомо. Однак закінчилося все для нього смертю.

На місці події працювали медики швидкої, але допомогти постраждалому вони не могли нічим.

Як стверджують кияни, у місці аварії зазвичай машини їздять зі швидкістю 80 – 90 кілометрів на годину, що дорівнює приблизно 22 метрам на секунду. При цьому гальмівний шлях машини на мокрій дорозі сягає десь 80 метрів. Побачити ж пішохода у темному в таку пору доби водій міг метрів за 20 – 30.

За фактом смертельної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Дивіться відео з місця смертельної аварії у Києві: