У Києві п'яний водій перекинув машину на дах і намагався втекти з місця ДТП

На вулиці Новій у Києві в ніч проти 14 січня сталася карколомна аварія. Там п'яний водій вчинив аварію з перекиданням.

Дивом чоловік не постраждав і навіть відмовився від огляду медиками та госпіталізації. Що ж до його авто, то воно зазнало серйозних пошкоджень.

За темою У крові було 2 проміле алкоголю: на Печерську п'яний водій влаштував потрійну аварію

Сподівався вийти сухим з води

Автопригода сталася через те, що водій Ford зачепив відбійник, якого просто не помітив.

Після того, як автівка перекинулася, чоловік спробував втекти з місця подій.

Втім, свідки затримали його ще до прибуття поліції.

Коли патрульні приїхали на виклик, то провели порушнику тест на драгері.

Він показав, що в крові горе-водія міститься 1,95 проміле алкоголю.

У Києві п'яний водій влаштував моторошну аварію з перекиданням: відео

Текст публікації Magnolia TV:

П'яний водій не помітив відбійник і перекинув свій Ford. Аварія сталася на вулиці Новій у Києві. Після дорожньо-транспортної пригоди кермувальник намагався втекти з місця, але його затримали свідки. Драгер показав у водія 1,95 проміле.