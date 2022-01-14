У Києві п'яний водій перекинув машину на дах і намагався втекти з місця ДТП
14 січня 2022 , 08:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Magnolia TV
На вулиці Новій у Києві в ніч проти 14 січня сталася карколомна аварія. Там п'яний водій вчинив аварію з перекиданням.
Дивом чоловік не постраждав і навіть відмовився від огляду медиками та госпіталізації. Що ж до його авто, то воно зазнало серйозних пошкоджень.
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- Автопригода сталася через те, що водій Ford зачепив відбійник, якого просто не помітив.
- Після того, як автівка перекинулася, чоловік спробував втекти з місця подій.
- Втім, свідки затримали його ще до прибуття поліції.
- Коли патрульні приїхали на виклик, то провели порушнику тест на драгері.
- Він показав, що в крові горе-водія міститься 1,95 проміле алкоголю.
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Текст публікації Magnolia TV:
П'яний водій не помітив відбійник і перекинув свій Ford. Аварія сталася на вулиці Новій у Києві. Після дорожньо-транспортної пригоди кермувальник намагався втекти з місця, але його затримали свідки. Драгер показав у водія 1,95 проміле.