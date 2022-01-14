Чудом мужчина не пострадал и даже отказался от осмотра медиками и госпитализации. Что касается его авто, то оно получило серьезные повреждения.
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Надеялся выйти сухим из воды
- Авария произошла из-за того, что водитель Ford задел отбойник, которого просто не заметил.
- После того, как автомобиль перевернулся, мужчина попытался сбежать с места событий.
- Впрочем, свидетели его задержали еще до прибытия полиции.
- Когда патрульные приехали по вызову, то провели нарушителю тест на драгере.
- Он показал, что в крови горе-водителя содержится 1,95 промилле алкоголя.
В Киеве пьяный водитель устроил жуткую аварию с опрокидыванием: видео
Текст публикации Magnolia TV:
Пьяный водитель не заметил отбойник и перевернул свой Ford. Авария произошла на улице Новой в Киеве. После дорожно-транспортного происшествия водитель пытался сбежать с места, но его задержали свидетели. Драгер показал у водителя 1,95 промилле.