В результате столкновения с Mitsubishi повреждения получили легковушки Hyundai и Skoda. Что касается людей, то они, к счастью, не пострадали.

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Сел за руль пьяным вдрызг

По словам свидетелей происшествия, водитель Mitsubishi ехал по встречной полосе. В конце концов он протаранил Hyundai и слегка задел Skoda. От удара в Hyundai вдребезги разгромило фару.

Кроме того, водитель этого автомобиля утверждает, что вероятный виновник аварии дважды ударил его машину – якобы после столкновения он отъехал, а затем, уперевшись в Hyundai, начал газовать на месте.

Важно! Когда полицейские проверили водителя Mitsubishi на драгере, то выяснилось, что в крови мужчины 2 промилле алкоголя.

Опасная гонка

На Березняках ночью 10 января стритрейсеры устроили гонку на скользкой дороге. Из-за бешеной скорости один из нарушителей потерял управление и на полном ходу влетел в забор. От удара машину развернуло и отбросило на середину дороги.

На Печерске из-за пьяного водителя столкнулись три машины: видео

Текст публикации Magnolia TV:

Пьяный водитель Mitsubishi двигался по встрече и протаранил сначала Skoda, а затем Hyundai. Авария произошла ночью в Киеве по улице Коновальца.

К счастью, люди не пострадали. Драгер зафиксировал у водителя Мitsubishi более 2 промилле алкоголя.