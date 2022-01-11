Участниками аварии стали сразу пять автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Но на видео заметно, что некоторые авто получили серьезные повреждения.

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Эффект бабочки в действии

Вероятно, аварию спровоцировал кто-то один, однако из-за плохих погодных условий и скользкой дороги она вызвала своеобразную цепную реакцию.

Ведь инкассаторские авто, микроавтобус, а также легковушки Skoda, Opel и Hyundai буквально выстроились вереницей – каждая из машин врезалась в следующую.

На проспекте Науки столкнулись сразу 5 автомобилей: видео

Массовое ДТП на проспекте Науки в Киеве: видео

Текст публикации телеграм-канала "Киев сейчас":

Дорожно-транспортное происшествие по проспекту Науки. "Паровозик" из 5 машин.