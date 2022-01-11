Пострадал ли кто-то в результате автокатастрофы, пока неизвестно, однако один из автомобилей на бешеной скорости врезался в ограду на обочине.
К теме В Киеве на скользкой дороге произошло лобовое ДТП с авто и микроавтобусом
Летали по улицам с ревом
- На кадрах с места автопроисшествия видно, как две легковушки несутся по обледенелым полосами с громким ревом двигателей.
- В какой-то момент один водитель внезапно потерял управление и на полном ходу врезался в забор.
- От удара машину развернуло и отбросило на середину дороги.
- После этого она сильно задымилась.
Пьяный "шумахер" решился на гонки с полицией: похожее
В ночь на 4 января три экипажа полиции пытались поймать нетрезвого водителя, который носился по улицам Киева на Daewoo Nexia. Мужчина превысил скорость и отказался останавливаться по требованию патрульных. Поэтому его пришлось преследовать от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко до Крещатика.
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Текст публикации Magnolia TV:
Погоняли на скользком асфальте. Киев, Березняки.