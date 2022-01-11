Чи постраждав хтось в результаті автотрощі, наразі невідомо, однак одна з автівок на шаленій швидкості врізалася в загорожу на узбіччі.
До теми У Києві на слизькій дорозі сталася лобова ДТП з авто та мікроавтобусом
Літали вулицями з ревом
- На кадрах з місця автопригоди видно, як два легковики мчать зледенілими смугами із гучним ревом двигунів.
- У якийсь момент один водій раптово втратив керування і на повному ходу врізався в паркан.
- Від удару машину розвернуло і відкинуло на середину дороги.
- Після цього вона сильно задимілася.
П'яний "шумахер" зважився на перегони з поліцією: схоже
У ніч проти 4 січня три екіпажі поліції намагалися впіймати нетверезого водія, який гасав вулицями Києва на Daewoo Nexia. Чоловік перевищив швидкість і відмовився зупинятися на вимогу патрульних. Тому його довелося переслідувати від Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Хрещатика.
На Березняках стритрейсери спровокували аварію через перегони в ожеледицю: відео
Актуально для водіїв – небезпечні міфи про шини взимку: дивіться відео
Текст публікації Magnolia TV:
Поганяли на слизькому асфальті. Київ, Березняки.