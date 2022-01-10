На кадрах з місця аварії видно, що на місце прибула бригада медиків швидкої допомоги. На щастя, попри серйозність автотрощі в ній дивом ніхто не постраждав.

До теми У Києві після зіткнення спалахнуло авто з водієм: моторошні відео та фото

Небезпечні "піруети"

  • За словами свідків, автівки їхали назустріч одна одній.
  • У певний момент Mitsubishi почало крутити на дорозі, і його водій втратив керування.
  • Зрештою машину викинуло на смугу зустрічного руху, і вона зачепила мікроавтобус.
  • Від удару в легковика повністю зім'яло передню частину.

ДТП на вулиці Грінченка, у Києві лоб у лоб зіштовхнулися Mitsubishi та Mercedes
На місце автотрощі прибула бригада медиків / Фото Magnolia TV

ДТП на вулиці Грінченка, у Києві лоб у лоб зіштовхнулися Mitsubishi та Mercedes
Від удару в легковика зім'яло передню частину / Фото Magnolia TV

Текст публікації Magnolia TV:

На вулиці Грінченка у Києві зіштовхнулись Мitsubishi та мікроавтобус Mercedes. На щастя, ніхто не постраждав. Машини рухались на зустріч одна одній, і в якусь мить легковик почало крутити, тож він вилетів на зустрічну і зачепив бус.