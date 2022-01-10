На кадрах з місця аварії видно, що на місце прибула бригада медиків швидкої допомоги. На щастя, попри серйозність автотрощі в ній дивом ніхто не постраждав.
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Небезпечні "піруети"
- За словами свідків, автівки їхали назустріч одна одній.
- У певний момент Mitsubishi почало крутити на дорозі, і його водій втратив керування.
- Зрештою машину викинуло на смугу зустрічного руху, і вона зачепила мікроавтобус.
- Від удару в легковика повністю зім'яло передню частину.
На місце автотрощі прибула бригада медиків / Фото Magnolia TV
Від удару в легковика зім'яло передню частину / Фото Magnolia TV
Текст публікації Magnolia TV:
На вулиці Грінченка у Києві зіштовхнулись Мitsubishi та мікроавтобус Mercedes. На щастя, ніхто не постраждав. Машини рухались на зустріч одна одній, і в якусь мить легковик почало крутити, тож він вилетів на зустрічну і зачепив бус.