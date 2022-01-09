У Київпастрансі це підтвердили були певні затримки. Проте також зазначили, що рух автобусів повністю відновився після зміни одного з маршрутів.

Напередодні Герої паркування: водії заблокували рух громадського транспорту в Києві

Який маршрут змінили

На вулиці Татарській, 27, сталася аварія водопровідної мережі. Через це не міг проїхати автобус, який курсує за маршрутом №31. Туди прибули комунальники, а автобуси почали курсувати через вулицю Шмідта.

Згодом все ж ремонт мережі закінчився, проте маршрутки продовжили їздити з відхиленням від графіка. Також із затримками курсують трамваї № 14 та №18.

Наскільки сильні затори

У місті утворилися одразу кілька заторів, хоч і неділя. Станом на 16 годину найважче проїхати вже традиційно на більшості центральних вулиць. Є й затори на лівому березі.

Зокрема, важко проїхати в кількох місцях проспекту Миколи Бажана. Також майже зупинилася одні зі смуг виїзду на Бориспільське шосе.



Затори в Києві о 16 годині 9 січня / Скриншот карти google

Комунальники працюють у посиленому режимі

У КМДА в цей день повідомили, що готувалися до такого становища. Через загрозу снігопаду, днем раніше заборонили в'їжджати в місто великогабаритному транспорту.

Також на вулицях почали працювати одразу 140 одиниць снігоочисної техніки. Дорожники заздалегідь виїхали обробляти дорожні покриття протиожеледними засобами.

Комунальники працюють на вулицях Києва / Фото КМДА

Читайте повний текст допису Київпастрансу:

Змінено рух автобусів № 31 (відновлено). Змінено рух автобусів № 31 на вул. Татарській, 27 з причини аварії Водоканалу На місце направлено відповідальну службу міста. Рух автобусів № 31 організовано через вул. Шмідта.

Рух відновлено о 14:50, курсування з відхиленням від графіка. Рух відновлено з власною схемою.