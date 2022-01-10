На кадрах с места аварии видно, что на место прибыла бригада медиков скорой помощи. К счастью, несмотря на серьезность аварии в ней чудом никто не пострадал.

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Опасные "пируэты"

По словам свидетелей, машины ехали навстречу друг другу.

В какой-то момент Mitsubishi начало крутить на дороге, и его водитель потерял управление.

В конце концов машину выбросило на полосу встречного движения, и она задела микроавтобус.

От удара у легковушки полностью смяло переднюю часть.



На место аварии прибыла бригада медиков / Фото Magnolia TV



От удара у легковушки смяло переднюю часть / Фото Magnolia TV

Обратите внимание! В воскресенье, 9 января, Киев накрыл мощный снегопад и дороги стали скользкими. Из-за этого город сковали пробки и начались перебои в работе общественного транспорта.

Текст публикации Magnolia TV:

На улице Гринченко в Киеве столкнулись Мitsubishi и микроавтобус Mercedes. К счастью, никто не пострадал. Машины двигались на встречу друг другу, и в какой-то миг легковушку начало крутить, поэтому она вылетела на встречку и задела бус.