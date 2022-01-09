В автомобиле в этот момент находился водитель. Хотя спасатели прибыли на это место на Столичном шоссе довольно быстро, мужчину спасти уже не смогли.

Недавно В Киеве автомобиль патрульных загорелся во время движения

Остался обгоревший каркас

Сообщение об этом происшествии поступило в ГСЧС в 14:22. Оказалось, что в результате столкновения загорелся только легковой автомобиль Mitsubishi. На видео, которое обнародовали в сети, заметно, что пламя было крайне сильным. Поэтому извлечь тело пострадавшего не могли.

Пожар легковушки в Голосеевском районе: смотрите видео

Потушили пожар менее чем через 15 минут после обращения. Но от авто все же остался лишь обожженный каркас. Тело погибшего было заблокировано, поэтому его пришлось доставать с помощью гидравлического инструмента.



Каркас, который остался от этого автомобиля / Фото ГСЧС

Пострадал маленький ребенок

На место также прибыла скорая помощь, которая забрала маленького мальчика. Он был в другом автомобиле этого ДТП – Subaru. Поскольку ребенок пострадал, его госпитализировали вместе с матерью.



Автомобиль спасателей на месте трагедии / Фото ГСЧС

Другое происшествие в этот день

Утром 9 января произошла ужасная авария неподалеку от Днепра. Там микроавтобус Mercedes на скорости врезался в грузовик. Как следствие, пострадали сразу несколько человек.

На фото и видео с места аварии заметно, что у буса сильно повредился корпус и выбилось лобовое стекло. На место прибыла скорая, которая забрала сразу нескольких человек.

Читайте полный текст сообщения ГСЧС Киева:

9 января в 14:22 в ГСЧС поступило сообщение о ДТП, которое произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы.

К месту происшествия были сразу направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что в результате столкновения двух легковых автомобилей, одно из авто марки "Mitsubishi" загорелось. Спасатели провели оперативное развертывание и приступили к тушению. Во время ликвидации пожара, пожарные обнаружили тело водителя машины. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тело погибшего. В 14:38 пожар был ликвидирован.

Также, в результате столкновения получил ушибы мальчик, который с семьей находился во второй машине марки Subaru. Он вместе с матерью был госпитализирован. Для ликвидации было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 специалистов.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.