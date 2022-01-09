Это произошло примерно в половине 10 часов утра возле села Новый став. На место аварии немедленно прибыли спасатели, которые вытащили травмированных из Mazda 5.

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Спасатели и медики на месте аварии / Фото ГСЧС

Пострадавших зажало в транспорте

Автобус, с которым столкнулось авто, курсировал по маршруту "Львов-Радехов". В ГСЧС сообщили, что в искореженной легковушке зажало пассажирку и водителя. Их пришлось спасать с помощью гидравлического снаряжения. Этих людей госпитализировали с травмами различной степени.

Место аварии автобуса и легковушки: смотрите видео

Также на заднем сиденье этого автомобиля находился маленький мальчик. Медики рассказали, что ребенок находился в состоянии шока, однако отделался лишь легкими травмами.

Автомобиль, который столкнулся с автобусом / Фото ГСЧС

В момент столкновения в автобусе находились 8 пассажиров, из которых трое получили травмы. Однако они были незначительными, поэтому после осмотра медиков эти люди отказались от госпитализации.

Спасатели деблокируют пострадавших / Фото ГСЧС

Похожее событие в этот день

Также утром 9 января произошла ужасная авария в Днепре. Там микроавтобус Mercedes на скорости врезался в грузовик MAN. Как следствие, пострадали несколько человек.

На фото и видео с места аварии заметно, что бус был сильно изуродован, а вот грузовик почти целый. Очевидцы предположили, что причиной аварии является сильная гололедица, однако пока это официально не подтверждали.