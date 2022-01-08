Предварительно известно, что первый не убедился в безопасности маневра. Столкновение произошло 7 января ориентировочно в 18: 50.
К теме На Прикарпатье авто упало в пропасть и въехало в дом
Водитель Toyota выехал на главную дорогу: погибла 5-месячная девочка
Правоохранители сообщили, что автомобили столкнулись на перекрестке дороги Татаров – Каменец-Подольский и Стрый – Черновцы – Мамалыга.
30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную и не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Peugeot Expert,
– установили правоохранители.
В полиции рассказали, что после столкновения Toyota отбросило в кювет. Правоохранителям известно, что:
- в результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota;
- из этого же авто пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина.
Потерпевшие – жители Снятинщини, их доставили в больницу. 57-летний рулевой Peugeot Expert не травмировался,
– рассказали в полиции.
Полиция установила, что водители были трезвы.
Водитель Peugeotне пострадал, он ехал в машине сам / Фото Нацполиции
Следователи открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.
Коротко о последних подобных авариях
- 7 января в Косовском районе произошла авария. Автомобиль съехал с проезжей части дороги в обрыв и врезался в жилой дом. Пассажирку госпитализировали.
- 6 января стало известно, что дело в отношении 16-летнего водителя Infiniti, который устроил смертельное ДТП, распределили на судью Татьяну Янцовскую, которая ранее условно осудила подростка по другому делу.
- 5 января в том же Харькове маршрутка сбила насмерть 50-летнюю женщину. Это случилось на пешеходном переходе.
Вероятные причины ужасного ДТП в Черниговской области – смотрите видео
Повний текст публікації поліції
Прикарпатські поліцейські розслідують ДТП, де загинуло немовля.
Аварія з летальним наслідком, у якій загинула 5-місячна дівчинка і травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині. На місці події працюють поліцейські, забезпечуючи дорожній рух. Слідчі здійснюють першочергові необхідні заходи для встановлення всіх обставин аварії.
7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Татарів – Кам'янець-Подільський та Стрий – Чернівці – Мамалига.
Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і вчинив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert. Після зіткнення транспортний засіб Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.
Внаслідок аварії загинуло п'ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік. Обидвох водіїв перевірено на стан сп'яніння – тверезі.