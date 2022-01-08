Предварительно известно, что первый не убедился в безопасности маневра. Столкновение произошло 7 января ориентировочно в 18: 50.

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Водитель Toyota выехал на главную дорогу: погибла 5-месячная девочка

Правоохранители сообщили, что автомобили столкнулись на перекрестке дороги Татаров – Каменец-Подольский и Стрый – Черновцы – Мамалыга.

30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную и не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Peugeot Expert,

– установили правоохранители.

В полиции рассказали, что после столкновения Toyota отбросило в кювет. Правоохранителям известно, что:

в результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota;

из этого же авто пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина.

Потерпевшие – жители Снятинщини, их доставили в больницу. 57-летний рулевой Peugeot Expert не травмировался,

– рассказали в полиции.

Полиция установила, что водители были трезвы.

Водитель Peugeotне пострадал, он ехал в машине сам / Фото Нацполиции

Следователи открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Обратите внимание! По статье виновным грозит заключение от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такового.

Коротко о последних подобных авариях

7 января в Косовском районе произошла авария. Автомобиль съехал с проезжей части дороги в обрыв и врезался в жилой дом. Пассажирку госпитализировали.

6 января стало известно, что дело в отношении 16-летнего водителя Infiniti, который устроил смертельное ДТП, распределили на судью Татьяну Янцовскую, которая ранее условно осудила подростка по другому делу.

5 января в том же Харькове маршрутка сбила насмерть 50-летнюю женщину. Это случилось на пешеходном переходе.

Вероятные причины ужасного ДТП в Черниговской области – смотрите видео

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Прикарпатські поліцейські розслідують ДТП, де загинуло немовля.

Аварія з летальним наслідком, у якій загинула 5-місячна дівчинка і травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині. На місці події працюють поліцейські, забезпечуючи дорожній рух. Слідчі здійснюють першочергові необхідні заходи для встановлення всіх обставин аварії.

7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Татарів – Кам'янець-Подільський та Стрий – Чернівці – Мамалига.

Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і вчинив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert. Після зіткнення транспортний засіб Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.

Внаслідок аварії загинуло п'ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік. Обидвох водіїв перевірено на стан сп'яніння – тверезі.