Спасатели помогли выбраться из машины женщине и передали ее медикам. Также они оперативно отключили газобаллонное оборудование и аккумулятор в авто.
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Причины аварии
46-летний водитель машины был трезвым, вместе с ним ехала еще 45-летняя женщина. По его словам, он не справился с управлением, поэтому и въехал в дом.
На Рождество на Прикарпатье авто въехало в дом / Фото ГСЧС
Водителя и пассажирку забрали в больницу, их жизни угрозы нет. В доме на момент столкновения был мужчина. Он сидел в другой комнате, поэтому не пострадал.
Водитель уверяет, что не справился с управлением / Фото ГСЧС
Последние ДТП в Украине
- В Харькове 5 января автобус сбил 50-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая погибла на месте ДТП. Сейчас правоохранители проводят расследование. Водителю может грозить тюремное заключение.
- Во Львове 5 января произошло тройное ДТП. 37-летняя женщина получила травмы в этой аварии и попала в больницу. ДТП произошло на перекрестке улиц Липинского и Бетховена. Кроме львовянки никто больше не пострадал.
- В Каменском районе Днепропетровщины также 5 января произошло крупное ДТП – Mercedes-Benz влетел в автокран "МАЗ". В результате аварии погибли двое мужчин.