В результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом инциденте сообщили в местных телеграм-каналах примерно в 11 часов.

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Транспорт сильно разбился

Это случилось на Полтавском шоссе между поселком городского типа Обуховка и селом Партизанское. Микроавтобус Mercedes врезался в грузовик MAN.

Место аварии после приезда патрульных: смотрите видео

Сейчас количество пострадавших не обнародовали. На фото и видео с места аварии заметно, что бус повредился сильно. В нем поврежден весь перед корпуса и лобовое стекло. А вот грузовик почти цел, поскольку удар был о его заднюю часть.

Грузовик, в который врезалась маршрутка / Фото телеграмма "Днепр оперативный"

Авторы публикации предположили, что причиной инцидента является сильная гололедица. Однако сейчас правоохранители еще устанавливают обстоятельства.

Несколько громких ДТП недавно

В Каменском районе Днепропетровской области 5 января произошло сокрушительное ДТП. Mercedes-Benz влетел в автокран "МАЗ" и погибли двое мужчин, которые были в легковушке.

Также 5 января произошло ужасное событие с автобусом в Харькове. Маршрутка сбила 50-летнюю женщину на пешеходном переходе. Травмы были крайне тяжелыми, поэтому она погибла на месте аварии.

А вечером 4 января произошло смертельное ДТП неподалеку от Харькова. Там скорая на скорости протаранила легковушку. Как следствие, погиб один человек, находившийся в легковом авто.

Читайте полный текст сообщения телеграмму "Днепр оперативный":

Серьезное ДТП с пострадавшими. На дорогах города ужасный гололед. На Полтавском шоссе, между Обуховкой и Партизанским, рейсовая маршрутка Спринтер с пассажирами врезалась в грузовик MAN.