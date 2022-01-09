По предварительной информации от польской полиции, украинец ехал на автомобиле Daewoo Matiz. По неустановленным причинам он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Ford.

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Украинец после ДТП некоторое время оставался в живых

ДТП произошло примерно в 8:30 на автодороге №163 местного значения. В результате повреждения получили, как водитель Daewoo, так и водитель Ford.

Прибывшие на место спасатели и медики пытались реанимировать украинца. Более того, им даже удалось восстановить его жизненные функции.

Впоследствии 29-летнего мужчину доставили в больницу. Вскоре после этого полиции сообщили, что он скончался.

Что известно о втором водителе

Водителю Ford – 60 лет. Его госпитализировали при сознании, правда у него была боль в груди.

Пока жизни мужчине ничего не угрожает. Полиция сообщает, что в момент аварии он был трезв.

Правоохранители расследуют все обстоятельства ДТП. Следствие проходит под контролем прокурора.

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Место смертельного ДТП с участием украинца в Польше / Карта Google

Резонансные смерти украинцев за границей

В конце декабря в Словакии нашли мертвым 28-летнего Павла Куропася. Мужчина ездил на заработки в Польшу и странным образом оказался в другой стране. Местные правоохранители заявили, что он якобы покончил с собой. Однако родные эту версию исключают.

Ночью 1 января 2022 года нашли тело убитого украинца уже в Польше. По предварительным данным, мужчину убили. 47-летний украинец праздновал Новый год в компании земляков и иностранцев. Все они – граждане Украины, Белоруссии и Индонезии.