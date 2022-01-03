Авария на юго-востоке Польши случилась 2 января. В автобусе, который попал в ДТП, ехали 44 пассажира и 2 водителей.

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ДТП возле Люблина

В районе Люблина автобус, который перевозил литовских туристов, попал в аварию. В результате инцидента пострадали 13 человек, в том числе 5 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Пострадавших доставили в больницы Замостья и Краснистава. Одного из раненых вертолетом транспортировали в больницу в Люблине. После осмотра и оказания медицинской помощи 2 человек отпустили.

Остальных пассажиров автобуса доставили в местную противопожарную часть. Там им оказали необходимую помощь.

Польская полиция устанавливает обстоятельства аварии. По предварительной информации, туристы возвращались в Литву с горнолыжного курорта.



Литовские туристы попали в ДТП в Польше / Фото LRT

Авария с туристами из Литвы в Польше: смотрите видео с места

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