До дома погибшим оставалось всего 50 километров. В больницу попал и зять погибшей женщины.

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Погибшие – родом из Мукачевского района

Погибшая Ольга Л. и ее сын Владислав проживали в селе Страбичево Мукачевского района. Они как раз возвращались домой из Чехии – на празднование Рождества.

За рулем машины была именно Ольга. По предварительной информации, женщина не справилась с управлением, машина влетела в бетонное ограждение. Водитель и ее сын погибли на месте, 25-летнего зятя с тяжелыми травмами госпитализировали.

Погибшая Ольга Л. / Фото из фейсбука

Погиб и 20-летний сын Ольги / Фото из фейсбука

Что известно об участке, где произошло ДТП Водители говорят, что авария произошла на опасном участке дороги. Там много поворотов. Чтобы обезопасить себя, местные значительно сбрасывают скорость.

Ольга более 10 лет работала в Чехии

Ольга более 10 лет работала в Чехии, занималась уходом пожилых людей. Владислав к матери поехал сразу после школы, где и продолжил учиться. Подруги описывают погибшую, как хорошего человека и мать. На Рождество женщина планировала навестить свою маму.

Обратите внимание! Полиция начала расследование смертельной аварии.

Что известно о ДТП в Словакии: