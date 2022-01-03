Аварія на південному сході Польщі трапилася 2 січня. В автобусі, який потрапив у ДТП, їхали 44 пасажири та 2 водіїв.
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ДТП біля Любліна
У районі Любліна автобус, який перевозив литовських туристів, потрапив в аварію. Внаслідок інциденту постраждали 13 людей, зокрема 5 дітей віком від 10 до 15 років.
Потерпілих доставили в лікарні Замостя і Краснистава. Одного з поранених вертольотом транспортували в лікарню в Любліні. Після огляду та надання медичної допомоги 2 людей відпустили.
Решту пасажирів автобуса доставили в місцеву протипожежну частину. Там їм надали необхідну допомогу.
Польська поліція встановлює обставини аварії. За попередньою інформацією, туристи поверталися в Литву з гірськолижного курорту.
Литовські туристи потрапили в ДТП у Польщі / Фото LRT
Аварія з туристами з Литви у Польщі: дивіться відео з місця
ДТП трапилася біля Любліна: дивіться карту
Смертельна аварія з українцями в Словаччині
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