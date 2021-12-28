Посол Украины в Словакии Павел Ковтун рассказал 24 каналу, что информация об обстоятельствах смерти Куропася отсутствует. Впрочем, полиция уже начала следствие.

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Держат связь с родными умершего

На связь с дипломатами вышла сестра умершего. Ей рассказали о репатриации умерших с территории Словакии, а также дали контакты заведения судмедэкспертизы.

Кроме того, родственникам помогли с выбором ритуальной службы, которая будет перевозить тело умершего на родину. Готовят соответствующие документы.

Дело на контроле дипучреждения. Об обстоятельствах смерти гражданина Украины информация в Посольстве пока отсутствует,

– отметили в посольстве.

Заметим, что раньше родители Куропася отмечали, что не могут забрать его тело. Говорили, что ни посольство, ни страховая компания не способствовали репатриации тела на родину.

Обратите внимание! Поскольку об обстоятельствах смерти пока не говорят, то до сих пор неясно, это было самоубийство или убийство.

Что известно о смерти Куропася

В Словакии 17 декабря нашли тело 28-летнего украинца Павла Куропася. Он был родом из города Мостиска Львовской области.

Мужчина ездил на заработки в Польшу, но как оказался в Словакии – неизвестно.

Друг Павла Михаил Босый предполагает, что он возвращался домой через Словакию. Но город Мостиск расположен около Польши, поэтому это нелогично.

Местные правоохранители заявили, что мужчина якобы покончил с собой. Но предпосылок для этого родные не видели. Подчеркнули, что Павел ехал с заработков и, вероятно, вез с собой деньги, поэтому на ум приходит версия об умышленном убийстве.

Предварительно известно, что на теле украинца нашли ножевые ранения.

Павел Куропась с другом / Фото предоставлено Михаилом Босым