Посол Украины в Словакии Павел Ковтун рассказал 24 каналу, что информация об обстоятельствах смерти Куропася отсутствует. Впрочем, полиция уже начала следствие.
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Держат связь с родными умершего
На связь с дипломатами вышла сестра умершего. Ей рассказали о репатриации умерших с территории Словакии, а также дали контакты заведения судмедэкспертизы.
Кроме того, родственникам помогли с выбором ритуальной службы, которая будет перевозить тело умершего на родину. Готовят соответствующие документы.
Дело на контроле дипучреждения. Об обстоятельствах смерти гражданина Украины информация в Посольстве пока отсутствует,
– отметили в посольстве.
Заметим, что раньше родители Куропася отмечали, что не могут забрать его тело. Говорили, что ни посольство, ни страховая компания не способствовали репатриации тела на родину.
Что известно о смерти Куропася
- В Словакии 17 декабря нашли тело 28-летнего украинца Павла Куропася. Он был родом из города Мостиска Львовской области.
- Мужчина ездил на заработки в Польшу, но как оказался в Словакии – неизвестно.
- Друг Павла Михаил Босый предполагает, что он возвращался домой через Словакию. Но город Мостиск расположен около Польши, поэтому это нелогично.
- Местные правоохранители заявили, что мужчина якобы покончил с собой. Но предпосылок для этого родные не видели. Подчеркнули, что Павел ехал с заработков и, вероятно, вез с собой деньги, поэтому на ум приходит версия об умышленном убийстве.
- Предварительно известно, что на теле украинца нашли ножевые ранения.
Павел Куропась с другом / Фото предоставлено Михаилом Босым