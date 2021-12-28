Посол України в Словаччині Павло Ковтун розповів 24 каналу, що інформація стосовно обставин смерті Куропася наразі відсутня. Втім, поліція уже розпочала слідство.

До теми У Словаччині за загадкових обставин помер українець: рідні спростовують версію самогубства

Тримають зв'язок із рідними померлого

На зв'язок з дипломатами вийшла сестра померлого. Їй розповіли про репатріацію померлих з території Словаччини, а також дали контакти закладу судмедекспертизи.

Крім того, родичам допомогли з вибором ритуальної служби, яка перевозитиме тіло померлого на батьківщину. Готують відповідні документи.

Справа на контролі дипустанови. Щодо обставин смерті громадянина України, інформація у Посольстві наразі відсутня,

– зазначили у посольстві.

Зауважимо, раніше батьки Куропася зазначали, що не можуть забрати його тіло. Казали, що ані посольство, ані страхова компанія не сприяли репатріації тіла на батьківщину.

Зверніть увагу! Оскільки про обставини смерті наразі не говорять, то досі незрозуміло, це було це самогубство чи вбивство.

Що відомо про смерть Куропася

У Словаччині 17 грудня знайшли тіло 28-річного українця Павла Куропася. Він був родом із міста Мостиська Львівської області.

Чоловік їздив на заробітки до Польщі, але як опинився у Словаччині – невідомо.

Друг Павла Михайло Босий припускає, що він повертався додому через Словаччину. Але місто Мостиськ розташоване біля Польщі, тому це нелогічно.

Місцеві правоохоронці заявили, що чоловік нібито наклав на себе руки. Але передумов для цього рідні не бачили. Наголосили, що Павло їхав із заробітків і, ймовірно, віз із собою гроші, тож на думку спадає версія про навмисне вбивство.

Попередньо відомо, на тілі українця знайшли ножові поранення.



Павло Куропась із другом / Фото надане Михайлом Босим