За попередньою інформацією від польської поліції, українець їхав на автомобілі Daewoo Matiz. Із невстановлених причин він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Ford.

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Українець після ДТП деякий час залишався живим

ДТП сталася приблизно о 8:30 на автодорозі №163 місцевого значення. У результаті пошкоджень зазнали, як водій Daewoo, так і кермувальник Ford.

Рятувальники та медики, що прибули на місце, намагалися реанімувати українця. Ба більше, їм навіть довгий час реанімували та вдалося відновити його життєві функції.

Згодом 29-річного чоловіка доправили до лікарні. Невдовзі після цього поліції повідомили, що він помер.

Що відомо про другого водія

Водієві Ford – 60 років. Його госпіталізували свідомим, щоправда він мав біль у грудях.

Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Поліція повідомляє, що в момент аварії він був тверезим.

Поліція розслідує усі обставини ДТП. Слідство відбувається під контролем прокурора.

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Місце смертельної ДТП за участю українця в Польщі / Карта Google