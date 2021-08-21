У Києві в районі Дорогожичів згоріла автівка: фото з місця події

У Києві у районі метро Дорогожичі загорілась автівка. "Жигуль" горів просто посеред дороги. Через це довелось перекривати рух машин.

Водій не постраждав. Інцидент трапився 21 серпня орієнтовно після 19 години.

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У Києві у районі Дорогожичів горів автомобіль

Автівка рухалась вулицею Олени Теліги. Водій "Жигулів" розповів, що він просто їхав, як авто загорілось. На щастя, чоловік не постраждав.

На місце інциденту оперативно приїхали поліція та рятувальники. Поки вони гасили загорання – дорогу по вулиці перекрили.

У районі Дорогожичів горів автомобіль / Фото Артема Овдієнка, 24 канал

Пожежники оперативно загасили автівку. Рух по вулиці Олени Теліги вже відновили.

Вулиця розміщена на довгому та доволі крутому підйомі. Ймовірно, що автомобіль перегрівся. У поліції запевнили, що з'ясовують обставини та причини інциденту.