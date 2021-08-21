Водитель не пострадал. Инцидент произошел 21 августа примерно после 19 часов.

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В Киеве в районе Дорогожичей горел автомобиль

Автомобиль двигался по улице Елены Телиги. Водитель "Жигулей" рассказал, что он просто ехал, когда авто загорелось. К счастью, мужчина не пострадал.

На место инцидента оперативно приехали полиция и спасатели. Пока они тушили возгорание – дорогу по улице перекрыли.

В районе Дорогожичей горел автомобиль / Фото Артема Овдиенко, 24 канал

Пожарные оперативно потушили машину. Движение по улице Елены Телиги уже восстановили.

Улица расположена на длинном и довольно крутом подъеме. Вероятно, автомобиль перегрелся. В полиции заверили, что выясняют обстоятельства и причины инцидента.

Обратите внимание! В Давыдове 20 августа посреди дороги загорелся грузовик. Несмотря на усилия спасателей, он сгорел дотла. Пожар произошел неподалеку супермаркета "АТБ". Огонь тушили 8 спасателей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.