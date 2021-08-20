Водителю машины, едва не сбившего пешеходов, чудом удалось вовремя затормозить. Лишь чудом инцидент не закончился ДТП.
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Избежать сбития семьи удалось лишь из-за того, что водитель не превышал скорость и успел среагировать на неожиданное появление людей.
Фактически бросались под колеса
- Инцидент произошел 20 августа на Крещатике в самый час пик, когда движение по центральной улице столицы было очень оживленным.
- Мужчина с детской коляской и женщина с ребенком на руках решили перебежать дорогу, несмотря на то, что в 100 метрах от них есть регулируемый пешеходный переход.
- Когда пара с ребенком почти успела перебежать большую часть дороги, их чуть не сбили. Водитель легковушки во второй полосе увидел пешеходов в последний момент, поскольку те вынырнули из-за другой машины.
Запись с видеорегистратора машины, под колеса которой едва не бросились люди, опубликовали в соцсетях. В комментарии к сообщению почти все отметили, что поступок взрослых был совершенно бессмысленным.
Смотрите видео, как родители с ребенком перебегают дорогу по Крещатику: