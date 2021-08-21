Пожар произошел неподалеку супермаркета "АТБ". Огонь тушили 8 спасателей.
К теме В Киеве загорелась многоэтажка: фото с места пожара
В Давидове посреди дороги загорелся грузовик
- В 17:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в грузовике с полуприцепом Volvo FH 12.
- Инцидент произошел в селе Давыдов неподалеку супермаркета "АТБ".
- На место происшествия немедленно выехали пожарные из Львова.
- Огонь удалось потушить всего в течение 5 минут – до 17:38.
Смотрите видео, как горел грузовик:
Грузовик сгорел дотла
В результате пожара огонь уничтожил грузовик и 5 квадратных метров тента на полуприцепе. К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
Заметьте Видно было из поездов: в Харькове горело админздание вокзала – фото и видео с места пожара
Грузовик загорелся посреди дороги / Фото ГСЧС Львовщины
Огонь тушили спасатели из Львова / Фото ГСЧС Львовщины
К счастью, никто не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины пожара / Фото ГСЧС Львовщины