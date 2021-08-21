О пожаре на Васильковской спасатели получили сообщение в 5:47. Горела крыша на пятиэтажке.
К теме Видно было из поездов: в Харькове горело админздание вокзала – фото и видео с места пожара
Жителей дома пришлось эвакуировать
Жителей дома пришлось эвакуировать. Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.
С огнем боролись около 40 спасателей, которые привлекли 9 единиц техники. В 7:33 пожар удалось локализовать, еще через 20 минут – потушить полностью.
Смотрите фото пожара на Васильковской / Фото ГСЧС:
Вечером 20 августа горела многоэтажка в Броварах
Отметим, что ночью 20 августа серьезный пожар произошел и в Броварах под Киевом. На последнем этаже многоэтажки загорелась квартира. Огонь перекинулся на крышу дома. Работники ГСЧС тушили пожар несколько часов. На месте работали сотрудники горгаза, ведь здание подключено к газоснабжению.