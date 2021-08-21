О пожаре на Васильковской спасатели получили сообщение в 5:47. Горела крыша на пятиэтажке.

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Жителей дома пришлось эвакуировать

Жителей дома пришлось эвакуировать. Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.

С огнем боролись около 40 спасателей, которые привлекли 9 единиц техники. В 7:33 пожар удалось локализовать, еще через 20 минут – потушить полностью.

Смотрите фото пожара на Васильковской / Фото ГСЧС:

Вечером 20 августа горела многоэтажка в Броварах

Отметим, что ночью 20 августа серьезный пожар произошел и в Броварах под Киевом. На последнем этаже многоэтажки загорелась квартира. Огонь перекинулся на крышу дома. Работники ГСЧС тушили пожар несколько часов. На месте работали сотрудники горгаза, ведь здание подключено к газоснабжению.