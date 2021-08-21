Про пожежу на Васильківській рятувальники отримали повідомлення о 5:47. Горів дах на п'ятиповерхівці.

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Мешканців будинку довелось евакуювати

Жителів будинку довелось евакуювати. Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

З вогнем боролись близько 40 рятувальників, які залучили 9 одиниць техніки. О 7:33 пожежу вдалось локалізувати, ще через 20 хвилин – загасити повністю.

Дивіться фото пожежі на Васильківській / Фото ДСНС:

Ввечері 20 серпня горіла багатоповерхівка у Броварах

Зазначимо, що вночі 20 серпня серйозна пожежа сталась і в Броварах, що біля Києва. На останньому поверсі багатоповерхівки зайнялась квартира. Вогонь перекинувся на дах будинку. Працівники ДСНС гасили пожежу кілька годин. На місці працювали працівники міськгазу, адже будівля підключена до газопостачання.