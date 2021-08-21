Пожежа трапилась неподалік супермаркету "АТБ". Вогонь гасили 8 рятувальників.
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У Давидові посеред дороги загорілась вантажівка
- О 17:20 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у вантажівці з напівпричепом Volvo FH 12.
- Інцидент трапився у селі Давидів неподалік супермаркету "АТБ".
- На місце події негайно виїхали вогнеборці зі Львова.
- Вогонь вдалось загасити всього протягом 5 хвилин – до 17:38.
Дивіться відео, як горіла вантажівка:
Вантажівка згоріла вщент
Внаслідок пожежі вогонь знищив вантажівку та 5 квадратних метрів тенту на напівпричепі. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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Вантажівка загорілась посеред дороги / Фото ДСНС Львівщини
Вогонь гасили рятувальники зі Львова / Фото ДСНС Львівщини
На щастя, ніхто не постраждав / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини пожежі / Фото ДСНС Львівщини